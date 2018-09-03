Московский образовательный форум побил рекорды посещаемости

Как отметил в своей заключительной речи руководитель московского департамента образования Исаак Калина: «Наш форум побил все самые смелые ожидания и стал самым посещаемым образовательным форумом по всему миру. Люди проводили здесь с утра до вечера и возвращались снова на следующий день. Это говорит о том, что жители города верят в нашу систему образования, и она готова работать на развитие нашей столицы». Его слова поддержал Сергей Черемин, руководитель отдела международных связей Москвы и добавил, что это по-настоящему рекордный результат.