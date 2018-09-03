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Московский образовательный форум побил рекорды посещаемости

Второй международный образовательный форум, который был открыт с 30 августа по 2 сентября, посетило рекордное количество гостей. Была зафиксирована цифра 133 000 человек – это больше даже чем предварительно предполагалось. Эксперты прогнозировали, что в этом году на форум придут около 100 000 посетителей. Форум также принял семьдесят делегаций из разных стран. Более ста российских и зарубежных компаний представили свои разработки в сфере образования. На форуме присутствовали пятьсот экспертов из России и других государств.
Московский образовательный форум побил рекорды посещаемости

Как отметил в своей заключительной речи руководитель московского департамента образования Исаак Калина: «Наш форум побил все самые смелые ожидания и стал самым посещаемым образовательным форумом по всему миру. Люди проводили здесь с утра до вечера и возвращались снова на следующий день. Это говорит о том, что жители города верят в нашу систему образования, и она готова работать на развитие нашей столицы». Его слова поддержал Сергей Черемин, руководитель отдела международных связей Москвы и добавил, что это по-настоящему рекордный результат.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:32
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