Московский образовательный форум побил рекорды посещаемости
Второй международный образовательный форум, который был открыт с 30 августа по 2 сентября, посетило рекордное количество гостей. Была зафиксирована цифра 133 000 человек – это больше даже чем предварительно предполагалось. Эксперты прогнозировали, что в этом году на форум придут около 100 000 посетителей. Форум также принял семьдесят делегаций из разных стран. Более ста российских и зарубежных компаний представили свои разработки в сфере образования. На форуме присутствовали пятьсот экспертов из России и других государств.
Как отметил в своей заключительной речи руководитель московского департамента образования Исаак Калина: «Наш форум побил все самые смелые ожидания и стал самым посещаемым образовательным форумом по всему миру. Люди проводили здесь с утра до вечера и возвращались снова на следующий день. Это говорит о том, что жители города верят в нашу систему образования, и она готова работать на развитие нашей столицы». Его слова поддержал Сергей Черемин, руководитель отдела международных связей Москвы и добавил, что это по-настоящему рекордный результат.
Как отметил в своей заключительной речи руководитель московского департамента образования Исаак Калина: «Наш форум побил все самые смелые ожидания и стал самым посещаемым образовательным форумом по всему миру. Люди проводили здесь с утра до вечера и возвращались снова на следующий день. Это говорит о том, что жители города верят в нашу систему образования, и она готова работать на развитие нашей столицы». Его слова поддержал Сергей Черемин, руководитель отдела международных связей Москвы и добавил, что это по-настоящему рекордный результат.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:32