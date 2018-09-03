АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Ученые показали на видео вспышки заряженных частиц на Солнце

Ученые опубликовали видеозапись со вспышками заряженных частиц на Солнце в сети instagram. Двухчасовой ролик демонстрирует явление, которое прежде было достаточно сложно записать в удовлетворительном качестве.

Ученые показали на видео вспышки заряженных частиц на Солнце


Извергающиеся частицы плазмы выходят из Солнца дугами и возвращаются обратно. Видео, по словам ученых, было сделано 13 августа 2018 года. Заряженные частицы на видео поднимаются на десятки километров от поверхности Солнца. Утверждается, что такие частицы могут удаляться на расстояние, в несколько раз превышающее диаметр светила, после чего, тем не менее, они возвращаются обратно.

Явление снято в ультрафиолетовом свете по причине того, что в обычном виде изображение, видимо, было бы слишком засвечено. Во время съемки видео также проводились исследования, чтобы лучше понять влияние Солнца на Землю, в частности, о влиянии таких извержений. Результаты исследований должны помочь в будущем точнее прогнозировать погодные явления.

Публикация от NASA (@nasa)


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи: НЛО вывели из строя электроприборы в США
Анастасия Волочкова надела на школьную линейку
Уфологи нашли на Марсе древнее ископаемое и
Ольгу Орлову раскритиковали за предвзятое
Эксперты представили ТОП-10 популярных пикапов
Ученые показали на видео вспышки заряженных
Пять главных невест «Дом-2» в ожидании свадьбы
Подписчики: У Евгении Феофилактовой начался
Эксперты: Биткоин подорожает до 8 тысяч долларов
Зрители «Дома-2» похвалили Ксению Бородину за
Учёные: Нибиру окружит Землю большой сеткой
Эксперты составили ТОП-3 лучших кроссоверов на
Хейтеры: Карьера Ольги Бузовой рушится - ее
Артем Сорока в женском наряде станцевал под песню
Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух
Московский образовательный форум побил рекорды
В Перми мужчина избил 6-ти летнюю падчерицу до
Заплаканная Кристина Асмус напугала фанатов
Carlex Design модифицировали Volkswagen Amarok
В Казани в ДТП столкнулись автомобиль ГИБДД и
В Ульяновской области двухлетний ребенок погиб,
Уфологи из США зафиксировали похожий на медузу
Анастасия Волочкова раскритиковала СМИ на
Уфолог: Пришельцы развернут Нибиру и уйдут от
Хейтеры: Ольга Бузова самоутверждается, унижая
Ученые: Злоупотребление спортом может стать
Фолловеры раскритиковали оголившую грудь Надежду
Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее
В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выпала из
В Сети появились фотографии нового безрамочного
Просмотреть все новости