Ученые показали на видео вспышки заряженных частиц на Солнце

Публикация от NASA (@nasa) 2 Сен 2018 в 5:54 PDT

Извергающиеся частицы плазмы выходят из Солнца дугами и возвращаются обратно. Видео, по словам ученых, было сделано 13 августа 2018 года. Заряженные частицы на видео поднимаются на десятки километров от поверхности Солнца. Утверждается, что такие частицы могут удаляться на расстояние, в несколько раз превышающее диаметр светила, после чего, тем не менее, они возвращаются обратно.Явление снято в ультрафиолетовом свете по причине того, что в обычном виде изображение, видимо, было бы слишком засвечено. Во время съемки видео также проводились исследования, чтобы лучше понять влияние Солнца на Землю, в частности, о влиянии таких извержений. Результаты исследований должны помочь в будущем точнее прогнозировать погодные явления.