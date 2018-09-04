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Motorola презентовала новый смартфон версии P30 Note

Бренд Motorola презентовал на прошлой неделе в рамках выставки в Берлине новые смартфоны Motorola One, а также One Power. Теперь анонсировали новую версию Motorola P30 Note.

Motorola презентовала новый смартфон версии P30 Note


По мнению некоторых экспертов, Motorola One Power получила оболочку ZUI 4.0. Среди особенностей смартфона следует отметить основательно увеличенную оперативную память. Новая версия смартфона Motorola P30 Note имеет 6,2-дюймовый сенсорный дисплей.

Оперативная память составляет 4 Гб. Основная камера новинки обладает сдвоенным механизмом на 16/5 Мп. Объем аккумулятора смартфона достигает 5000 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
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