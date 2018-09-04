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Алексей Панин в женском белье призвал на помощь больному маленькому мальчику

На своей странице в Instagram эпатажный актер Алексей Панин решил опубликовать развратное фото. Основная цель - привлечь внимание одному из постов, который содержит просьбу помочь маленькому мальчику, которому поставили диагноз - атрезия желчных путей.

Алексей Панин в женском белье призвал на помощь больному маленькому мальчику


На неприличном снимке актер запечатлен одетым в эротическое женское белье. Алексей Панин вынужден был опубликовать его, объясняя все предыдущим постом, где он просит пользователей помочь больному ребенку из Украины, зовут его Яша и ему необходима срочная пересадка печени. Как отметил Алексей Панин, медики Бельгии согласны сделать операцию малышу, но денег у родителей не хватает.

Как всегда, некоторые начали активно критиковать Алексея Панина за вульгарность и пошлость. Другие подписчики, наоборот, выразили актеру благодарность за его неравнодушие к чужому горю и больным детям.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:01
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