Алексей Панин в женском белье призвал на помощь больному маленькому мальчику
На своей странице в Instagram эпатажный актер Алексей Панин решил опубликовать развратное фото. Основная цель - привлечь внимание одному из постов, который содержит просьбу помочь маленькому мальчику, которому поставили диагноз - атрезия желчных путей.
На неприличном снимке актер запечатлен одетым в эротическое женское белье. Алексей Панин вынужден был опубликовать его, объясняя все предыдущим постом, где он просит пользователей помочь больному ребенку из Украины, зовут его Яша и ему необходима срочная пересадка печени. Как отметил Алексей Панин, медики Бельгии согласны сделать операцию малышу, но денег у родителей не хватает.
Как всегда, некоторые начали активно критиковать Алексея Панина за вульгарность и пошлость. Другие подписчики, наоборот, выразили актеру благодарность за его неравнодушие к чужому горю и больным детям.
На неприличном снимке актер запечатлен одетым в эротическое женское белье. Алексей Панин вынужден был опубликовать его, объясняя все предыдущим постом, где он просит пользователей помочь больному ребенку из Украины, зовут его Яша и ему необходима срочная пересадка печени. Как отметил Алексей Панин, медики Бельгии согласны сделать операцию малышу, но денег у родителей не хватает.
Как всегда, некоторые начали активно критиковать Алексея Панина за вульгарность и пошлость. Другие подписчики, наоборот, выразили актеру благодарность за его неравнодушие к чужому горю и больным детям.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:01