Алексей Панин в женском белье призвал на помощь больному маленькому мальчику

На неприличном снимке актер запечатлен одетым в эротическое женское белье. Алексей Панин вынужден был опубликовать его, объясняя все предыдущим постом, где он просит пользователей помочь больному ребенку из Украины, зовут его Яша и ему необходима срочная пересадка печени. Как отметил Алексей Панин, медики Бельгии согласны сделать операцию малышу, но денег у родителей не хватает.Как всегда, некоторые начали активно критиковать Алексея Панина за вульгарность и пошлость. Другие подписчики, наоборот, выразили актеру благодарность за его неравнодушие к чужому горю и больным детям.