В Казани в ДТП столкнулись автомобиль ГИБДД и грузовая газель

Инцидент произошел сегодня утром около 9:00 по местному времени. Примечательно, что машина ГИБДД не успела затормозить, в результате чего ей потребуется серьезный ремонт.Очевидцы отметили, что причиной аварии, скорее всего, стало несоблюдение правил дорожного движения.