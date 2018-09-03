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В Казани в ДТП столкнулись автомобиль ГИБДД и грузовая газель

В Казани на перекрестке в ДТП участниками стали автомобиль ГИБДД и грузовая газель, сообщают очевидцы. Водители полагают, что виновником аварии стал водитель на машине госслужбы.

В Казани в ДТП столкнулись автомобиль ГИБДД и грузовая газель


Инцидент произошел сегодня утром около 9:00 по местному времени. Примечательно, что машина ГИБДД не успела затормозить, в результате чего ей потребуется серьезный ремонт.

В Казани в ДТП столкнулись автомобиль ГИБДД и грузовая газель


Очевидцы отметили, что причиной аварии, скорее всего, стало несоблюдение правил дорожного движения.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:56
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