Учёные: Нибиру окружит Землю большой сеткой черных дыр

Информация передана канадскими и американскими учёными, которые занимаются изучением гравитационных волн. Исследователи считают, что планета Х имеет мощное гравитационное поле, которое полностью нарушит в Солнечной системе пространственно-временной баланс. Многочисленные черные дыры в итоге сольются друг с другом. Это приведёт к появлению единой масштабной черной дыры, способной разорвать Землю в клочья. Эта теория имеет общие «корни» с выводами А. Эйнштейна. Известным физиком был открыт феномен гравитационных волн, но доказать их существование смогли только в позапрошлом году.Обладающая огромными размерами Нибиру может вызвать подобие коллапса. Исходящие от неё гравитационные волны доведут пространство до так называемого «состояния черной дыры» - объекта со сверхмощной гравитацией, с силой притяжения, большей скорости света. Если к тому моменту земляне не успеют обосноваться на другой планете, тогда всей цивилизации грозит «полное исчезновение».