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Учёные: Нибиру окружит Землю большой сеткой черных дыр

Эксперты после проведённых исследований сделали очередное заявление о грядущем «конце света», а также мистической планете Нибиру. Космический объект, приближаясь к Земле, может окружить её большой сеткой черных дыр.

Учёные: Нибиру окружит Землю большой сеткой черных дыр


Информация передана канадскими и американскими учёными, которые занимаются изучением гравитационных волн. Исследователи считают, что планета Х имеет мощное гравитационное поле, которое полностью нарушит в Солнечной системе пространственно-временной баланс. Многочисленные черные дыры в итоге сольются друг с другом. Это приведёт к появлению единой масштабной черной дыры, способной разорвать Землю в клочья. Эта теория имеет общие «корни» с выводами А. Эйнштейна. Известным физиком был открыт феномен гравитационных волн, но доказать их существование смогли только в позапрошлом году.

Обладающая огромными размерами Нибиру может вызвать подобие коллапса. Исходящие от неё гравитационные волны доведут пространство до так называемого «состояния черной дыры» - объекта со сверхмощной гравитацией, с силой притяжения, большей скорости света. Если к тому моменту земляне не успеют обосноваться на другой планете, тогда всей цивилизации грозит «полное исчезновение».

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:36
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