Huawei Mate 20 показался на новых рендерах в двух цветовых вариантах

На снимках можно увидеть смартфон с квадратным модулем камеры, вмещающим три камеры и светодиодную вспышку. Также виден сканер отпечатков пальцев, расположенный ниже модуля. Изображения показывают черный и синий цветовой дизайн Huawei Mate 20.Примечательно, что производитель мобильных телефонов в Шэньчжэне подтвердил, что на телефоне будет работать флагманский процессор Kirin 980 SoC. Кроме того, Huawei Mate 20 будет представлен 16 октября на мероприятии в Лондоне. Что касается спецификаций, смартфон, как говорят, будет предсавлен с 6,3-дюймовым FHD + и вырезом как у iPhone X. Вырез, однако, будет сравнительно небольшим. Huawei Mate 20, скорее всего, будет работать на операционной системе EMUI 9 на базе Android Pie .По слухам, устройство поставляется со стеклянной задней крышкой и, как говорят, получит огромную батарею емкостью 4,230 мАч. Ожидается, что смартфон будет оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB Type-C. Huawei Mate 20 также имеет поддержку беспроводной зарядки. Телефон будет работать от флагманского процессора Kirin 980 SoC. Процессор был анонсирован на IFA 2018 и считается первым в мире 7-нм процессором. Кроме того, он поставляется с поддержкой 5G и, как утверждается, является более мощным и энергоэффективным по сравнению с процессором предыдущего поколения.