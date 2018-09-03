Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep Commander

Размеры нового кроссовер составляют 4,8 метра в длину, в ширину 1,8 метра, а высота Jeep Commander 1,7 метра. Коробка передач у этой новинки 9-ти ступенчатая и разработана передовой компании ZF. Разгоняется кроссовер до 100 километров за 8,1 секунды. Также имеется усовершенствованное багажное отделение, его вместимость составляет 1002 литра, а если сложить задание сиденья объем увеличивается практически в 2 раза.Салон Jeep Commander 2018 года выполнен из высококачественной кожи, а также имеется фоновая подсветка. Эксперты считают, что это вполне неплохая новинка от знаменитого автопроизводителя.