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Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep Commander

Кроссовер Jeep Commander 2018 года радует потребителя своей компетенцией. Новинка оснащена всеми передовыми технологиями, в ней установлен круиз-контроль, а также имеется система слежения за слепыми зонами.

Эксперты протестировали кроссовер 2018 года Jeep Commander


Размеры нового кроссовер составляют 4,8 метра в длину, в ширину 1,8 метра, а высота Jeep Commander 1,7 метра. Коробка передач у этой новинки 9-ти ступенчатая и разработана передовой компании ZF. Разгоняется кроссовер до 100 километров за 8,1 секунды. Также имеется усовершенствованное багажное отделение, его вместимость составляет 1002 литра, а если сложить задание сиденья объем увеличивается практически в 2 раза.

Салон Jeep Commander 2018 года выполнен из высококачественной кожи, а также имеется фоновая подсветка. Эксперты считают, что это вполне неплохая новинка от знаменитого автопроизводителя.

 
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Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:31
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