Эксперты составили ТОП-3 лучших кроссоверов на российском рынке

В кроссе установили двигатели на 1,4 и 2,0 л, которые способны генерировать 125 – 220 лошадиных сил. Предлагается также турбированный дизельный 2-литровый мотор на 150 лошадей. Они работают вместе с 6-ступенчатой МКПП, 6-диапазонной АКПП, 7-секционной DSG. Дальше следует японская версия Honda CR-V, обладающая комфортным салоном, хорошей подвеской, которая позволяет не видеть недостатки автодорог. Подкапотное пространство авто занимают бензиновые моторы на 2 и 2,4 литра, генерирующие 150 и 186 лошадиных сил. Эти силовые агрегаты работают вместе с бесступенчатым вариатором CVT.Рейтинг замыкает версия Mazda CX-5. Автомобиль имеет красивое внешнее оформление, набор систем безопасности. Моторный отсек вмещает 2,0 - и 2,4 - литровые силовые агрегаты на 150 и 194 лошадиные силы. Они функционируют вместе с 6-диапазонной АКПП либо 6-ступенчатой МКПП с полным, а также передним приводом.