Ученые: Стакан молока с утра может снизить уровень глюкозы

Благодаря исследованиям стало ясно, что люди, которые употребляют много или мало углеводов, подвергаются более высокому риску смертности. Подобный риск возрастает из-за потребления большого количества животных белков и жиров. Поэтому орехи, бобовые и овощи рекомендуются специалистами для более частого употребления вместо мяса и сыра.Потребление некоторых животных жиров и белков связано с повышенным окислительного стресса, который стимулирует биологическое старение. Углеводные диеты, в основном содержат белый рис и обработанные углеводы, что может привести к диабету.