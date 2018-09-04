Ученые: Стакан молока с утра может снизить уровень глюкозы
В ходе очередных исследований удалось выяснить, что употребление одного стакана молока утром может помочь снизить уровень глюкозы в течение дня. Происходит это из-за гормонов, которые замедляют пищеварительный процесс и усиливают чувство сытости.
Благодаря исследованиям стало ясно, что люди, которые употребляют много или мало углеводов, подвергаются более высокому риску смертности. Подобный риск возрастает из-за потребления большого количества животных белков и жиров. Поэтому орехи, бобовые и овощи рекомендуются специалистами для более частого употребления вместо мяса и сыра.
Потребление некоторых животных жиров и белков связано с повышенным окислительного стресса, который стимулирует биологическое старение. Углеводные диеты, в основном содержат белый рис и обработанные углеводы, что может привести к диабету.
Благодаря исследованиям стало ясно, что люди, которые употребляют много или мало углеводов, подвергаются более высокому риску смертности. Подобный риск возрастает из-за потребления большого количества животных белков и жиров. Поэтому орехи, бобовые и овощи рекомендуются специалистами для более частого употребления вместо мяса и сыра.
Потребление некоторых животных жиров и белков связано с повышенным окислительного стресса, который стимулирует биологическое старение. Углеводные диеты, в основном содержат белый рис и обработанные углеводы, что может привести к диабету.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01