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Ученые: Стакан молока с утра может снизить уровень глюкозы

В ходе очередных исследований удалось выяснить, что употребление одного стакана молока утром может помочь снизить уровень глюкозы в течение дня. Происходит это из-за гормонов, которые замедляют пищеварительный процесс и усиливают чувство сытости.

Ученые: Стакан молока с утра может снизить уровень глюкозы


Благодаря исследованиям стало ясно, что люди, которые употребляют много или мало углеводов, подвергаются более высокому риску смертности. Подобный риск возрастает из-за потребления большого количества животных белков и жиров. Поэтому орехи, бобовые и овощи рекомендуются специалистами для более частого употребления вместо мяса и сыра.

Потребление некоторых животных жиров и белков связано с повышенным окислительного стресса, который стимулирует биологическое старение. Углеводные диеты, в основном содержат белый рис и обработанные углеводы, что может привести к диабету.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01
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