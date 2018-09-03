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Хейтеры: Ольга Бузова самоутверждается, унижая женихов

Поведение Ольги Бузовой на новом реалити-шоу все больше принимает истеричный и спорный характер: хейтеры уверены, что ведущая «Дом-2» так и останется без мужика.

Хейтеры: Ольга Бузова самоутверждается, унижая женихов


Зрители шоу «Замуж за Бузову» глядя на напыщенное и заносчивое поведение Ольги, отмечают, что такое самоутверждение за счет потенциальных женихов приведет к тому, что она вновь окажется в одиночестве. Поведение Бузовой напоминает девичьи капризы и пресыщение мужским вниманием.

Особым проявлением жестокости на проекте зрители назвали разделение братьев Наумовых, которым предложили решить между собой, кто продолжит сражаться за сердце Бузовой.

Хейтеры: Ольга Бузова самоутверждается, унижая женихов


После второго выпуска шоу публика в соцсетях буквально сорвалась с цепи и начала «рвать» Бузову с новой силой. Пользователи советуют участникам поскорее распрощаться с Ольгой, которая изо всех сил показывает на камеру, какая она «королева». Сомнения, возникшие у зрителей еще до начала первого выпуска «Замуж за Бузову» в том, что в итоге она останется без мужика, теперь перерастают в уверенность.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:38
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