Хейтеры: Ольга Бузова самоутверждается, унижая женихов

Зрители шоу «Замуж за Бузову» глядя на напыщенное и заносчивое поведение Ольги, отмечают, что такое самоутверждение за счет потенциальных женихов приведет к тому, что она вновь окажется в одиночестве. Поведение Бузовой напоминает девичьи капризы и пресыщение мужским вниманием.Особым проявлением жестокости на проекте зрители назвали разделение братьев Наумовых, которым предложили решить между собой, кто продолжит сражаться за сердце Бузовой.После второго выпуска шоу публика в соцсетях буквально сорвалась с цепи и начала «рвать» Бузову с новой силой. Пользователи советуют участникам поскорее распрощаться с Ольгой, которая изо всех сил показывает на камеру, какая она «королева». Сомнения, возникшие у зрителей еще до начала первого выпуска «Замуж за Бузову» в том, что в итоге она останется без мужика, теперь перерастают в уверенность.