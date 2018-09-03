Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020 году

Как рассказал генеральный директор Chery Чэн Эннинг, Германия будет одной из первых стран, где появится новинка. Так же сообщается, что выйдет автомобиль в трех версиях. Для покупателей будут предложены полностью электрическая версия авто, а так же подзаряжаемая и гибридная модификации.На рынок первой выпустят гибридную версию, данная модель сможет проезжать на одной электротяге примерно 70 километров.