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Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020 году

Стало известно про изменение планов продаж гибридного кроссовера Chery Exeed TX, который на мировом рынке станет доступен только в 2020 году. Модель презентовали в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, в ходе показа представители компании рассказали, что автомобиль на европейском рынке будет доступен в 2019 году, но планы изменились.

Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020 году


Как рассказал генеральный директор Chery Чэн Эннинг, Германия будет одной из первых стран, где появится новинка. Так же сообщается, что выйдет автомобиль в трех версиях. Для покупателей будут предложены полностью электрическая версия авто, а так же подзаряжаемая и гибридная модификации.

На рынок первой выпустят гибридную версию, данная модель сможет проезжать на одной электротяге примерно 70 километров.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:31
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