Кроссовер Chery Exeed TX выйдет в продажу в 2020 году
Стало известно про изменение планов продаж гибридного кроссовера Chery Exeed TX, который на мировом рынке станет доступен только в 2020 году. Модель презентовали в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, в ходе показа представители компании рассказали, что автомобиль на европейском рынке будет доступен в 2019 году, но планы изменились.
Как рассказал генеральный директор Chery Чэн Эннинг, Германия будет одной из первых стран, где появится новинка. Так же сообщается, что выйдет автомобиль в трех версиях. Для покупателей будут предложены полностью электрическая версия авто, а так же подзаряжаемая и гибридная модификации.
На рынок первой выпустят гибридную версию, данная модель сможет проезжать на одной электротяге примерно 70 километров.
Как рассказал генеральный директор Chery Чэн Эннинг, Германия будет одной из первых стран, где появится новинка. Так же сообщается, что выйдет автомобиль в трех версиях. Для покупателей будут предложены полностью электрическая версия авто, а так же подзаряжаемая и гибридная модификации.
На рынок первой выпустят гибридную версию, данная модель сможет проезжать на одной электротяге примерно 70 километров.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:31