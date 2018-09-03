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Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в сентябре

Эксперты составили список смартфонов, которые станут самыми ожидаемыми в сентябре. Некоторые ждут с нетерпением iPhone, но есть еще несколько достойных новинок.

Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в сентябре


Компания Xiaomi проведет пресс-конференцию и скорее всего, представит новинки Redmi 6, 6A и 6 Pro. Устройства оборудовано процессором Snapdragon 625. 6 Pro оснащен камерой сзади 12+5 Мп и спереди на 5 Мп. Redmi 6 имеет HD+ дисплей в 5,4-дюймов. Также он работает с Android Oreo и MIUI 10. Redmi 6A оснащен преемником 5A Helio A22 от MediaTek и основной камерой 13 Мп и 5 Мп.

Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в сентябре


Realme 2 Pro с 6 Гб оперативной памяти также будет выпущен в сентябре. Предполагается, что данная новинка позаимствует некоторые элементы у анонсированного не так давно Realme 2.

Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в сентябре


Vivo проведет пресс-конференцию 6 сентября, где и представит модель-преемника V9. Также известно, что V11 Pro будет иметь встроенный считыватель отпечатков пальцев и новую надпись. Устройство оснащено 6,41-дюймовым Full HD + Super AMOLED. V11 Pro имеет батарею с возможностью быстрой зарядки емкостью в 3 400 мА/ч.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:31
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