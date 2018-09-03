Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны в сентябре

Компания Xiaomi проведет пресс-конференцию и скорее всего, представит новинки Redmi 6, 6A и 6 Pro. Устройства оборудовано процессором Snapdragon 625. 6 Pro оснащен камерой сзади 12+5 Мп и спереди на 5 Мп. Redmi 6 имеет HD+ дисплей в 5,4-дюймов. Также он работает с Android Oreo и MIUI 10. Redmi 6A оснащен преемником 5A Helio A22 от MediaTek и основной камерой 13 Мп и 5 Мп.Realme 2 Pro с 6 Гб оперативной памяти также будет выпущен в сентябре. Предполагается, что данная новинка позаимствует некоторые элементы у анонсированного не так давно Realme 2.Vivo проведет пресс-конференцию 6 сентября, где и представит модель-преемника V9. Также известно, что V11 Pro будет иметь встроенный считыватель отпечатков пальцев и новую надпись. Устройство оснащено 6,41-дюймовым Full HD + Super AMOLED. V11 Pro имеет батарею с возможностью быстрой зарядки емкостью в 3 400 мА/ч.