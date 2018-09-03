В Ульяновской области двухлетний ребенок погиб, упав в канализационную сливную яму

Ребенок проживал в многодетной семье, в тот день мать присматривала за ним. Предположительно, по неосторожности ребенок подошел к канализационному отверстию во дворе дома и упал. Неизвестна причина того, почему отверстие было без крышки, также остается загадкой, было ли оно оборудовано каким-то самодельным барьером для обеспечения безопасности детям.По этому случаю возбуждено уголовное дело, которое на текущий момент классифицируется как “Причинение смерти по неосторожности”. Подробные обстоятельства случившегося выясняются, однако с большей долей вероятности можно предположить, что виновны либо представители ЖКХ, не предоставившие крышку люка жильцам, либо родители, не способные предоставить детям безопасные условия проживания.