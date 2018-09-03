Лера Кудрявцева решила нанять няню своей новорожденной дочери
Лера Кудрявцева 13 августа стала мамой во второй раз. 47-летняя телеведущая родила дочь Марию. Лера уже успела рассказать, что приняла решение вернуться к работе, а также призналась, что нашла няню для своей новорожденной дочери.
Уже начата работа над новым выпуском шоу «Звезды сошлись». Тема очередного выпуска телешоу посвящена мамам-знаменитостям, поэтому героиней программы стала сама ведущая.
Кудрявцевой пришлось признаться, что справляться с ребенком очень трудно. Приходится выбиваться из сил, хотя ее супруг 30-летний Игорь Макаров старается помочь ей с малышкой. Изначально, родители планировали самостоятельно заботиться о Марии, но все-таки решили пригласить няню.
Уже начата работа над новым выпуском шоу «Звезды сошлись». Тема очередного выпуска телешоу посвящена мамам-знаменитостям, поэтому героиней программы стала сама ведущая.
Кудрявцевой пришлось признаться, что справляться с ребенком очень трудно. Приходится выбиваться из сил, хотя ее супруг 30-летний Игорь Макаров старается помочь ей с малышкой. Изначально, родители планировали самостоятельно заботиться о Марии, но все-таки решили пригласить няню.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:01