Лера Кудрявцева решила нанять няню своей новорожденной дочери

Уже начата работа над новым выпуском шоу «Звезды сошлись». Тема очередного выпуска телешоу посвящена мамам-знаменитостям, поэтому героиней программы стала сама ведущая.Кудрявцевой пришлось признаться, что справляться с ребенком очень трудно. Приходится выбиваться из сил, хотя ее супруг 30-летний Игорь Макаров старается помочь ей с малышкой. Изначально, родители планировали самостоятельно заботиться о Марии, но все-таки решили пригласить няню.