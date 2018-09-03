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Лера Кудрявцева решила нанять няню своей новорожденной дочери

Лера Кудрявцева 13 августа стала мамой во второй раз. 47-летняя телеведущая родила дочь Марию. Лера уже успела рассказать, что приняла решение вернуться к работе, а также призналась, что нашла няню для своей новорожденной дочери.

Лера Кудрявцева решила нанять няню своей новорожденной дочери


Уже начата работа над новым выпуском шоу «Звезды сошлись». Тема очередного выпуска телешоу посвящена мамам-знаменитостям, поэтому героиней программы стала сама ведущая.

Кудрявцевой пришлось признаться, что справляться с ребенком очень трудно. Приходится выбиваться из сил, хотя ее супруг 30-летний Игорь Макаров старается помочь ей с малышкой. Изначально, родители планировали самостоятельно заботиться о Марии, но все-таки решили пригласить няню.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:01
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