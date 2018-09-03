Фолловеры раскритиковали оголившую грудь Надежду Ермакову

«Зачем из себя давить сексуальность. Выставлять себя полуголой? Вашему мужчине это нравится? Замашки из Дома-2 увы никуда не делись…», «Мадам бальзаковского возраста, давящая из себя сексуальность, которой от природы не обладает», «Пора уже принимать себя такой какой родилась. И не строить из себя мисс сексуальность. Это выглядит нелепо», «Видимо настолько не хватает внимания от любимого мужчины, что решила выставить себя во всей красе. В надежде, что такие же простушки будут писать, какая она красивая. Лицемерие чистой воды», - писали фолловеры.

А потому, чтобы привлечь внимание публики, девушка решилась опубликовать свою фотографию без бюстгальтера. И хотя таким оригинальным образом Надя решила всего лишь сделать рекламу солярия, отметив, что благодаря ему она стала отличаться от сметаны, пользователи сети все равно негативно отреагировали на откровенное фото. В комментариях они пристыдили Ермакову, а также поинтересовались, как к такому рода снимкам относится ее молодой человек.Стоит отметить, что звезда телестройки до сих пор не замужем. Она утверждает, что совсем скоро купит квартиру в Москве, а после этого сразу сыграет свадьбу. Однако подписчики слышали об этом уже не первый раз и уже не верят ей.