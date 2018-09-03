Новый смартфон от Xiaomi POCO F1 сравнили с Орро F9 Рro и Honor Play

В первую очередь сравнивали производительность устройств. Новинка обладает процессором Snapdragon 845, оперативная память варьируется от 6 до 8 Гб. В максимальной комплектации POCO определенно лидирует в этом аспекте. Касательно дизайна можно отметить, что экран новинки лишь слегка уступает конкурентам в разрешении. Мониторы Honor и Oppo имеют разрешение 1080 х 2340, тогда как у РОСО – 1080 х 2246. Камера новинки по качеству не уступает Honor, однако явным преимуществом в этом сравнении обладал Орро. Аккумулятор новинки, впрочем, вне конкуренции, хотя Орро поддерживает функцию быстрой зарядки, способной обеспечить 2 часа работы всего за 5 минут зарядки.Касательно стоимости Xiaomi POCO F1, минимальная комплектация с 6 Гб RAM и 128 Гб ПЗУ будет стоить 350 долларов, что на 70 долларов дороже Honor и на 10 долларов – Орро. Максимальная же комплектация с 8+256 Гб оценивается в 450 долларов, что на 110 долларов дороже Орро.