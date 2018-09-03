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Зрители телепроекта «Дом-2» обвиняют Ксению Бородину в предвзятом отношении к участникам

За последние пару лет ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заметно растеряла своих поклонников, так как она перестала быть той искренней девушкой, которая пыталась помочь абсолютно всем подопечным без исключений, давала им советы и старалась сохранить их отношения.

Зрители телепроекта «Дом-2» обвиняют Ксению Бородину в предвзятом отношении к участникам


Сейчас, по мнению большинства зрителей, теледива совсем другая, она заводит себе любимчиков, а также не скрывает своего презрения к тем участникам, которые не достойны даже стоять рядом с ней, хотя от ведущих всегда ждут справедливых суждений и беспристрастного отношения. Так, к примеру, буквально несколько дней назад Ксения очень жестко говорила с Олей Рапунцель и Димой Дмитренко, которые начали обвинять руководство телестройки в том, что оно экономит на их дочери и относится к ним неуважительно.

Кроме того, поклонники «Дома-2» давно уже обратили внимание на то, что Бородина на дух не переносит Маргариту Овсянникову, осуждая ее за тот образ жизни, который она вела до прихода в периметр. Также не любит знаменитость и Артема Сороку, ведь парень ведет себя не вполне адекватно, зато умеет постоять за себя и грамотно ответить на все претензии.

Зрители телепроекта «Дом-2» обвиняют Ксению Бородину в предвзятом отношении к участникам


А теперь, когда Марго и Артем создали пару, ведущая и вовсе перестала скрывать свое негативное отношение к ним. Она не упускает случая высмеять их роман, а также публично говорить о том, что они строят фикцию ради пиара и места на проекте. Однако фанаты реалити-шоу возмущены таким поведением. Причем нападают на Ксению не защитники Овсянниковой и Сороки, а те, кто не любит несправедливость, лицемерие и двойные стандарты.

Зрители телепроекта «Дом-2» обвиняют Ксению Бородину в предвзятом отношении к участникам


Они прямо спрашивают у Бородиной, почему она не называет лжецом Алексея Купина, который сделал предложение руки и сердца Майе в первый же день знакомства, но до сих пор так и не женился на ней. Им интересно, почему теледива осуждает желание Артема и Марго сыграть сейшельскую свадьбу, ведь знакомы они уже очень давно, а симпатия у них зародилась задолго до поцелуя в ночном клубе.

Зрители хотят, чтобы ведущая требовала честности от всех подопечных, а не только от тех, к кому она испытывает личную неприязнь.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:22
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