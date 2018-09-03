Ольга Бузова покорила фанатов километровыми ногами
Очередной фурор Ольги Бузовой в соцсети Instagram связан с ее конечностями, а в частности с длиной ног.
На одной из последних публикаций Ольга Бузова предстала перед фанатами в коротком красном платье с шикарным букетом роз. Однако не красивые цветы, которым могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова, стали предметом обсуждения пользователей, а ее «бесконечные» ноги, выглядывающие из-под подола.
Поклонники звездной ведущей «Дома-2» в комментариях восхищались километровыми ногами Бузовой и называли главным ее достоинством.
«Ноги от ушей», «Вот это ноги! Оля, с такими конечностями вам и петь не нужно», «Шикарно Оленька выглядишь…а ноги...ох уж эти ноги», «Больше ей показать и похвастаться нечем, вот и все время демонстрирует свои ноги», «Вообще законно иметь такие длинные ноги?», - писали фолловеры Бузовой.
Тогда как хейтеры сомневаются, что на фото реальные конечности Ольги и допускают, что их длина подкорректирована фотошопом.
На одной из последних публикаций Ольга Бузова предстала перед фанатами в коротком красном платье с шикарным букетом роз. Однако не красивые цветы, которым могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова, стали предметом обсуждения пользователей, а ее «бесконечные» ноги, выглядывающие из-под подола.
Поклонники звездной ведущей «Дома-2» в комментариях восхищались километровыми ногами Бузовой и называли главным ее достоинством.
«Ноги от ушей», «Вот это ноги! Оля, с такими конечностями вам и петь не нужно», «Шикарно Оленька выглядишь…а ноги...ох уж эти ноги», «Больше ей показать и похвастаться нечем, вот и все время демонстрирует свои ноги», «Вообще законно иметь такие длинные ноги?», - писали фолловеры Бузовой.
Тогда как хейтеры сомневаются, что на фото реальные конечности Ольги и допускают, что их длина подкорректирована фотошопом.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:20