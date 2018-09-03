Ольга Бузова покорила фанатов километровыми ногами

На одной из последних публикаций Ольга Бузова предстала перед фанатами в коротком красном платье с шикарным букетом роз. Однако не красивые цветы, которым могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова, стали предметом обсуждения пользователей, а ее «бесконечные» ноги, выглядывающие из-под подола.Поклонники звездной ведущей «Дома-2» в комментариях восхищались километровыми ногами Бузовой и называли главным ее достоинством., - писали фолловеры Бузовой.Тогда как хейтеры сомневаются, что на фото реальные конечности Ольги и допускают, что их длина подкорректирована фотошопом.