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Carlex Design модифицировали Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok был модифицирован тюнинг-ателье Carlex Design. Новинка будет выпущена в количестве всего 500 экземпляров.

Carlex Design модифицировали Volkswagen Amarok


Автомобиль после тюнинга во многом кардинально изменился. Сменились бамперы, их внешний вид, как и всего автомобиля в целом, он стал более агрессивным. Расширенные колесные арки, пластиковые вставки в передний капот, а также наклейки на кузове и уникальное оформление задних фонарей дополняют сложившийся образ. Автомобильные диски также будут эксклюзивными, выпущенными строго под данный автомобиль. Лифтованная подвеска и усиленные пороги добавят комфорт и повысят прочностные характеристики машины.

Помимо прочих стилистических дополнений, автомобиль будет обладать мощными техническими характеристиками. Под его капотом установят 3-х литровый двигатель V6, оснащенный системой турбо, работающий на дизельном топливе, мощностью порядка 225 лошадиных сил. 8-ми диапазонная трансмиссия от ZF позволит максимально эффективно использовать мощность автомобиля. Также приятным дополнением стала возможность менять звук работающего мотора в зависимости от предпочтений водителя.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:08
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