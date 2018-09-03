Carlex Design модифицировали Volkswagen Amarok

Автомобиль после тюнинга во многом кардинально изменился. Сменились бамперы, их внешний вид, как и всего автомобиля в целом, он стал более агрессивным. Расширенные колесные арки, пластиковые вставки в передний капот, а также наклейки на кузове и уникальное оформление задних фонарей дополняют сложившийся образ. Автомобильные диски также будут эксклюзивными, выпущенными строго под данный автомобиль. Лифтованная подвеска и усиленные пороги добавят комфорт и повысят прочностные характеристики машины.Помимо прочих стилистических дополнений, автомобиль будет обладать мощными техническими характеристиками. Под его капотом установят 3-х литровый двигатель V6, оснащенный системой турбо, работающий на дизельном топливе, мощностью порядка 225 лошадиных сил. 8-ми диапазонная трансмиссия от ZF позволит максимально эффективно использовать мощность автомобиля. Также приятным дополнением стала возможность менять звук работающего мотора в зависимости от предпочтений водителя.