Уфологи из США зафиксировали похожий на медузу неопознанный объект

Сфотографировали уфологи необычное явление в небе на территории американского штата Колорадо в городе Форт-Коллинс. Изначально объект привлек внимание своей формой, похожей на парашют. Как сообщили специалисты, загадочный НЛО был практически полупрозрачным, его цвет имел жемчужные оттенки, что экспертам напомнило медузу.Также отмечается, что о подобных наблюдениях сообщили британские жители из Виндзора, Беллву и Веллингтона. Согласно предположениям уфологов, известно, что это форма приземлившегося на Землю НЛО, имеющего новый вид медузы.