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Уфологи из США зафиксировали похожий на медузу неопознанный объект

Американские уфологи сообщают про интересное происшествие, зафиксированное 1 сентября. Охотники за НЛО сняли на камеру НЛО, который был похож на медузу.

Уфологи из США зафиксировали похожий на медузу неопознанный объект


Сфотографировали уфологи необычное явление в небе на территории американского штата Колорадо в городе Форт-Коллинс. Изначально объект привлек внимание своей формой, похожей на парашют. Как сообщили специалисты, загадочный НЛО был практически полупрозрачным, его цвет имел жемчужные оттенки, что экспертам напомнило медузу.

Также отмечается, что о подобных наблюдениях сообщили британские жители из Виндзора, Беллву и Веллингтона. Согласно предположениям уфологов, известно, что это форма приземлившегося на Землю НЛО, имеющего новый вид медузы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:32
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