Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее неудачной пластической операции

Певица всегда говорит, что секретом ее молодости является любовь, которой она окружена. Ольга Коняхина заявила, что София Ротару не раз побывала у пластического хирурга, но не все операции были успешными. Якобы во время одного из вмешательств знаменитость потеряла много крови, и последствия могли оказаться для нее фатальными. Со слов бывшего директора, раз в 5-6 лет исполнительница обращается к пластическому хирургу.Говоря о фигуре Софии Ротару, ее экс-директор призналась, что долгие годы певица следует строгой диете. Также Ольга Коняхина сообщила о том, что не считает, что в Уфе певицу госпитализировали из-за туберкулеза.