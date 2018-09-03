АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Porsche 911 2019 года появился на шпионских снимках в Сети
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее неудачной пластической операции

Ольга Коняхина стала гостьей на шоу «Ты не поверишь!», где рассказала, как знаменитой певице удается хорошо выглядеть. Также бывший директор Софии Ротару сообщила о неудавшейся пластической операции исполнительницы.

Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее неудачной пластической операции


Певица всегда говорит, что секретом ее молодости является любовь, которой она окружена. Ольга Коняхина заявила, что София Ротару не раз побывала у пластического хирурга, но не все операции были успешными. Якобы во время одного из вмешательств знаменитость потеряла много крови, и последствия могли оказаться для нее фатальными. Со слов бывшего директора, раз в 5-6 лет исполнительница обращается к пластическому хирургу.

Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее неудачной пластической операции


Говоря о фигуре Софии Ротару, ее экс-директор призналась, что долгие годы певица следует строгой диете. Также Ольга Коняхина сообщила о том, что не считает, что в Уфе певицу госпитализировали из-за туберкулеза.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фолловеры раскритиковали оголившую грудь Надежду
Экс-директор Софии Ротару рассказала о ее
В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выпала из
В Сети появились фотографии нового безрамочного
Зрители телепроекта «Дом-2» обвиняют Ксению
Ольга Бузова покорила фанатов километровыми ногами
Ученые применили тест на дыхание для определения
Volkswagen анонсировал кроссовер Tharu
Porsche 911 2019 года появился на шпионских
Инсайдер: Samsung готовит к выпуску абсолютно
Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до
Производители сообщают о грядущем росте цен на
Флагман Sony Xperia XZ2 Compact подешевел до 500
Эммануил Виторган и Ирина Млодик показали
Prior Design представила седан Tesla Model S с
Под Красноярском пропавшего по пути на работу
Рустам Солнцев назвал возлюбленную Тимати
В России Huawei меняет старые смартфоны на новые
В Кемерово в подвале обнаружили тела двух женщин
Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем
Ученые нашли способ определять депрессию по
Ухаживающий за Ольгой Орловой Егор Черкасов
Уфолог: Тысячи лет назад пришельцы с Венеры
Ученые нашли новый способ борьбы с целлюлитом
Модель BMW Z4 была представлена на видео
Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные
Анна Семенович показала идеальную фигуру в
Nokia работает над новым смартфоном с кодовым
Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном
Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра
Просмотреть все новости