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Анастасия Волочкова раскритиковала СМИ на похоронах Кобзона

Анастасия Волочкова сделала замечание журналистам, которые были на похоронах Иосифа Кобзона 2 сентября. Напомним, что великий певец скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Анастасия Волочкова раскритиковала СМИ на похоронах Кобзона


Замечание Волочковой касалось отношения представителей СМИ к событию и несдержанность некоторых из них в стремлении взять интервью практически у каждого из присутствующих. Волочкова была одной из множества знаменитостей, которые пришли проститься с Иосифом Кобзоном. Напомним, что герой России скончался от рака в 4 степени. Как заявляют врачи, Кобзон жил с таким диагнозом практически 15 лет, что является невероятным достижением.

Во время самих похорон,Волочкова заметила, как происходящее снимают камеры и негативно высказалась по отношению к репортерам. Журналисты пояснили, что камеры снимают понихиду в прямом эфире для тех, у кого нет возможности присутствовать на похоронах, однако негативное отношение балерины не изменилось. Впрочем, прямой эфир с похорон, пусть и великого человека, пожалуй, действительно не лучший способ попрощаться.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:14
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