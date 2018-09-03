Анастасия Волочкова раскритиковала СМИ на похоронах Кобзона

Замечание Волочковой касалось отношения представителей СМИ к событию и несдержанность некоторых из них в стремлении взять интервью практически у каждого из присутствующих. Волочкова была одной из множества знаменитостей, которые пришли проститься с Иосифом Кобзоном. Напомним, что герой России скончался от рака в 4 степени. Как заявляют врачи, Кобзон жил с таким диагнозом практически 15 лет, что является невероятным достижением.Во время самих похорон,Волочкова заметила, как происходящее снимают камеры и негативно высказалась по отношению к репортерам. Журналисты пояснили, что камеры снимают понихиду в прямом эфире для тех, у кого нет возможности присутствовать на похоронах, однако негативное отношение балерины не изменилось. Впрочем, прямой эфир с похорон, пусть и великого человека, пожалуй, действительно не лучший способ попрощаться.