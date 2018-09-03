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В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа

В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выжила после падения из окна 3-го этажа, сообщают местные СМИ. После падения с 9-метровой высоты ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа


Инцидент произошел вчера днем около 14:00 по мск. В квартире 2-летний ребенок находился вместе с бабушкой 53 лет. Женщина на время отвлеклась, девочка залезла на подоконник и выпала из окна 3-го этажа.

На место происшествия прибыли медики и полиция. В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На данный момент пострадавшая находится в больнице. Семья ребенка благополучная, на учете нигде не состоит, отмечают СМИ.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:44
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