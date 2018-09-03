В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка выпала из окна 3-го этажа

Инцидент произошел вчера днем около 14:00 по мск. В квартире 2-летний ребенок находился вместе с бабушкой 53 лет. Женщина на время отвлеклась, девочка залезла на подоконник и выпала из окна 3-го этажа.На место происшествия прибыли медики и полиция. В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На данный момент пострадавшая находится в больнице. Семья ребенка благополучная, на учете нигде не состоит, отмечают СМИ.