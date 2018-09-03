Porsche 911 2019 года появился на шпионских снимках в Сети

Большинство новых деталей появится сзади, среди них и широкий спойлер, охватывающий ширину автомобиля. Задние фары также состоят из одной длинной полосы, которая, как представляется, следует за кривой передней кромкой заднего спойлера, а выхлопные наконечники расположены немного ближе к центру заднего бампера.Фары расположены немного под другим углом, чем на текущем 911, что придает дизайну автомобиля новизны. Следующее поколение 911 немного шире, чем текущая модель, о чем свидетельствуют расширения колесных арок. Предполагается, что основой автомобиля станет новая модульная спортивная платформа, разработанная Porsche.Платформа обеспечит большую гибкость и позволит Porsche, наконец, добавить гибридную технологию к 911 и, возможно, к другим модели. Платформа также будет поддерживать версии следующего поколения 718 Boxster и Cayman и, возможно, Audi R8 следующего поколения, а также заменит Lamborghini для Aventador и Huracán. Несмотря на то, что все эти модели имеют среднемоторный двигатель, 911 сохранит свое фирменное заднее сидение.Появления следующего поколения 911 ожидается в конце 2018 года или в начале 2019 года, первоначально в базовых моделях Carrera и Carrera S. Автомобиль должен прибыть как модель 2019 года. Вскоре после дебюта купе выйдет кабриолет. Мощность для обоих будет обеспечивать 3,0-литровый двухцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который дебютировала в 2017 году. В настоящее время он обеспечивает 370 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента в Carrera и 420 л.с. и 368 Нм в Carrera S.