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Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до слез, а фаворит Ольги Бузовой не явился на проект добровольно

Второй этап реалити-шоу «Замуж за Бузову» вышел в эфир 2 сентября и зрители с увлечением наблюдали за первым свиданием звезды «Дом-2».

Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до слез, а фаворит Ольги Бузовой не явился на проект добровольно


В итоге первой романтической встречей с Андреем Наумовым знаменитость осталась недовольна, хотя начало было многообещающим. Напомним, что заслужить первое свидание с Ольгой Бузовой одному из братьев Наумовых удалось, победив в соревновании на скорость на доске по каналам Венеции.

Нужно отметить, что фаворита Бузовой Александра Гринева во втором эфире шоу не оказалось, и ведущая телестройки была весьма опечалена этим фактом.

Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до слез, а фаворит Ольги Бузовой не явился на проект добровольно


Возвращаясь к первому свиданию: Андрей решил показать Ольге Венецию, прокатив на гондоле, после чего устроил сюрприз – бутерброд с вареной колбасой, до которой Бузова большая охотница.

Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до слез, а фаворит Ольги Бузовой не явился на проект добровольно


Но позже Ольга Бузова оказалась разочарована до слез: в магазине атрибутов для маскарада Андрей выбрал маску не только для нее, но и для остальных участников шоу, а также очень много говорил о своих соперниках, отчего «невеста» досадливо расплакалась.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20
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