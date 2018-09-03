Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до слез, а фаворит Ольги Бузовой не явился на проект добровольно

В итоге первой романтической встречей с Андреем Наумовым знаменитость осталась недовольна, хотя начало было многообещающим. Напомним, что заслужить первое свидание с Ольгой Бузовой одному из братьев Наумовых удалось, победив в соревновании на скорость на доске по каналам Венеции.Нужно отметить, что фаворита Бузовой Александра Гринева во втором эфире шоу не оказалось, и ведущая телестройки была весьма опечалена этим фактом.Возвращаясь к первому свиданию: Андрей решил показать Ольге Венецию, прокатив на гондоле, после чего устроил сюрприз – бутерброд с вареной колбасой, до которой Бузова большая охотница.Но позже Ольга Бузова оказалась разочарована до слез: в магазине атрибутов для маскарада Андрей выбрал маску не только для нее, но и для остальных участников шоу, а также очень много говорил о своих соперниках, отчего «невеста» досадливо расплакалась.