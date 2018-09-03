Уфолог: Пришельцы развернут Нибиру и уйдут от столкновения с Землей

Конспирологи стали все чаще упоминать Нибиру, отмечая, что эта планета приближается к Земле и риск столкновения по-прежнему присутствует. Но недавно один из уфологов сообщил, что спасением для жителей Земли станут пришельцы, которые намереваются развернуть Нибиру, направив планету по другому пути, чтобы избежать столкновения. Исследователь отмечает, что спасителями землян окажутся представители аннунаки, которые не заинтересованы в уничтожении нашей планеты.Уфолог утверждает, что если пришельцам удастся спасти Землю, они покажут себя человечеству. Но при этом исследователь не уточнил, следует ли жителям Земли опасаться встречи с инопланетными гостями.