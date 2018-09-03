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Ученые: Злоупотребление спортом может стать причиной заболеваний сердца

Регулярные занятия спортом, как выяснилось, могут повышать риск сердечных заболеваний. Как такому выводы пришли ученые из Британско-Колумбийского университета.

Ученые: Злоупотребление спортом может стать причиной заболеваний сердца


В эксперименте приняли участие 798 людей, от 35 лет и старше, активно занимающихся спортом по крайней мере 3 раза в неделю. Участники ответили на ряд вопросов касательно здоровья, семьи и так далее, после чего им измерили кровяное давление, проверили их координацию, провели ангиографию. Как оказалось, у 94 человек есть определенные признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у 10 - нарушения в функционировании коронарной артерии.

Говоря цифрами, при занятии спортом в возрасте от 35 лет, а как известно, возраст профессиональных спортсменов редко доходит до такой цифры, вероятность получить определенные проблемы с сердечно-сосудистой системой составляют менее 14%. В тоже время шанс появления тяжелых нарушений сердечно-сосудистой системы равняется примерно 2%. Однако, не смотря на достаточно маленькие шансы прецеденты существуют, что говорит об определенном уровне опасности.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:20
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