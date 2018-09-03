В Сети появились фотографии нового безрамочного смартфона Nubia Z18

В Сети уже появились фотографии, на которых можно определить некоторые технические подробности будущего смартфона. Согласно демонстрации рекламного плаката, напрашивается вывод, что официально покажут общественности Z18 ориентировочно 5 сентября. При этом производитель не скрывает факт, что указанная модель устройства приятно удивит отсутствием боковых рамок.Заинтересованные пользователи активно обсуждают назначение специального выреза для камеры, расположенного в верхней части смартфона Z18. Все дело в том, что данный вырез не четко виден на изображении рекламного плаката. Относительно технических характеристик, некоторые источники утверждают, что Z18 оборудован процессором Snapdragon 845 и 8 гигабайтами оперативной памяти.