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Флагман Sony Xperia XZ2 Compact подешевел до 500 долларов

Флагман Sony Xperia XZ2 Compact подешевел до 500 долларов в связи с поступлением в продажу нового поколения гаджетов. В сентябре Amazon проводит акцию, включающую в себя не только скидку на девайс, но и бесплатную доставку.

Флагман Sony Xperia XZ2 Compact подешевел до 500 долларов


Xperia XZ2 Compact - отличный смартфон, так как он имеет относительно небольшой форм-фактор, но по-прежнему обладает некоторыми высококлассными характеристиками. Он имеет 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18: 9, а также чипсет Snapdragon 845 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Для расширения памяти имеется слот для карт Micro SD. Sony Xperia XZ2 Compact также включает в себя 19-мегапиксельный датчик на задней панели, который способен снимать действительно красивые фотографии.

Xperia XZ2 Compact имеет корпус из поликарбоната вместо стеклянного, как у Xperia XZ2, который помогает Sony достичь более низкой цены. Это очень высококачественный пластиковый материал. Amazon также предоставляет бесплатную доставку Prime на данный смартфон.

 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:01
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