Volkswagen анонсировал кроссовер Tharu

Бампер нового кроссовера подчеркивает причастность этой модели к классу SUV. Профиль Tharu четкий и с рублеными линиями, а почти прямоугольные передние фары плавно переходят в радиаторную решетку. Салон представленного кроссовера получил крупный экран, вынесенный наверх центральной консоли. Рулевое колесо нового автомобиля - 3-спицевое мультифункциональное.Моторы у Tharu объемом 1,2, 1,4 и 2,0 л развивают мощность в 116-186 лошадиных сил, а к ним предложен 7-скоростной DSG. В движение SUV приводит один из трех двигателей внутреннего сгорания, каждый из которых имеет турбонагнетатель.