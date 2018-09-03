Volkswagen анонсировал кроссовер Tharu
В китайском Чэнду недавно началось автошоу, в рамках которого Volkswagen анонсировал новый кроссовер Tharu. Машина будет производиться на SAIC VW, а в продажу она поступит осенью 2018 года.
Бампер нового кроссовера подчеркивает причастность этой модели к классу SUV. Профиль Tharu четкий и с рублеными линиями, а почти прямоугольные передние фары плавно переходят в радиаторную решетку. Салон представленного кроссовера получил крупный экран, вынесенный наверх центральной консоли. Рулевое колесо нового автомобиля - 3-спицевое мультифункциональное.
Моторы у Tharu объемом 1,2, 1,4 и 2,0 л развивают мощность в 116-186 лошадиных сил, а к ним предложен 7-скоростной DSG. В движение SUV приводит один из трех двигателей внутреннего сгорания, каждый из которых имеет турбонагнетатель.
Бампер нового кроссовера подчеркивает причастность этой модели к классу SUV. Профиль Tharu четкий и с рублеными линиями, а почти прямоугольные передние фары плавно переходят в радиаторную решетку. Салон представленного кроссовера получил крупный экран, вынесенный наверх центральной консоли. Рулевое колесо нового автомобиля - 3-спицевое мультифункциональное.
Моторы у Tharu объемом 1,2, 1,4 и 2,0 л развивают мощность в 116-186 лошадиных сил, а к ним предложен 7-скоростной DSG. В движение SUV приводит один из трех двигателей внутреннего сгорания, каждый из которых имеет турбонагнетатель.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50