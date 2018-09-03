Ученые применили тест на дыхание для определения четырех видов рака
Новый способ получения эффективного результата при диагностике раковых заболеваний найден британскими учеными. Методика проведения теста на дыхание позволит онкологам диагностировать сразу четыре вида рака.
Ученые Кембриджского университета уже научились определять рак желудка по воздуху, только способность нового модернизированного теста заключается в диагностике четырех опасных онкологий. Специалисты успешно определяют рак кишечника, пищевода, желудка и легких. При этом метод совершенно безопасен и выявляет наличие заболевания на ранних стадиях.
Также ученые сообщают, что тест в дальнейшем будет расширяться и совершенствоваться. Планируется добавить возможность диагностики рака поджелудочной железы, мочевого пузыря и предстательной железы.
Ученые Кембриджского университета уже научились определять рак желудка по воздуху, только способность нового модернизированного теста заключается в диагностике четырех опасных онкологий. Специалисты успешно определяют рак кишечника, пищевода, желудка и легких. При этом метод совершенно безопасен и выявляет наличие заболевания на ранних стадиях.
Также ученые сообщают, что тест в дальнейшем будет расширяться и совершенствоваться. Планируется добавить возможность диагностики рака поджелудочной железы, мочевого пузыря и предстательной железы.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:08