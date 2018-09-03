Ученые применили тест на дыхание для определения четырех видов рака

Ученые Кембриджского университета уже научились определять рак желудка по воздуху, только способность нового модернизированного теста заключается в диагностике четырех опасных онкологий. Специалисты успешно определяют рак кишечника, пищевода, желудка и легких. При этом метод совершенно безопасен и выявляет наличие заболевания на ранних стадиях.Также ученые сообщают, что тест в дальнейшем будет расширяться и совершенствоваться. Планируется добавить возможность диагностики рака поджелудочной железы, мочевого пузыря и предстательной железы.