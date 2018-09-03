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Инсайдер: Samsung готовит к выпуску абсолютно новый смартфон с четырьмя камерами

Инсайдер, близкий к ряду поставщиков компонентов компании Samsung, сообщил, что разработчик работает над новым Android-смартфоном, оснащенным четырьмя камерами на задней панели. Гаджет планируется выпустить в конце этого года.

Инсайдер: Samsung готовит к выпуску абсолютно новый смартфон с четырьмя камерами


Источник, близкий к ряду поставщиков компонентов Samsung, конкретно заявил, что рассматриваемый телефон не является Galaxy S10 или складным Galaxy F, что уже подразумевает, что продукт будет представлен в этом году вместо 2019 года. Учитывая, что смартфон будет оснащен современными технологическими решениями, он не будет представлен в бюджетном сегменте.

Исходя из этого предположения, инсайдер ссылался на W2019, ожидается, что единственный оставшийся необъявленный флагманский Samsung будет выпущен в этом году. Преемник W2018 должен снова запускаться в форме традиционного флип-телефона и быть эксклюзивным в Китае, который продолжает историю экспериментов Samsung.

Ожидается, что системы обработки изображений с тремя и более камерами станут следующей важной тенденцией в индустрии смартфонов.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:32
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