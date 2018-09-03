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Эммануил Виторган и Ирина Млодик показали подросшую дочь Этель

На свадьбу актрисы Екатерины Архановой были приглашены почетные гости, Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Супруги на церемонию бракосочетания пришли вместе с маленькой дочерью Этель, ей уже исполнилось полгода. Родственники и гости так и не могли определить, на кого же девочка похожа.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик показали подросшую дочь Этель


В семье 56-летней супруги и 78-летнего артиста в феврале появился первый общий ребенок. Новость о рождении дочки стала сенсацией, при этом некоторые поклонники Виторгана осудили его за решение стать отцом в достаточно преклонном возрасте. Только Эммануил Гедеонович и Ирина Михайловна не обращают внимания на мнения посторонних, они счастливы и стараются с маленькой Этель не расставаться ни на секунду.

Виторган и Млодик специально вернулись в Москву во время летнего отдыха, после приглашения на свадьбу Екатерины Архановой. Гостьей взрослого праздника стала и шестимесячная Этель. Нарядили ребенка в белое платье и украшенные жемчужинами туфельки. В этот день крошке досталось не меньше внимания, чем самой невесте.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:54
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