Эммануил Виторган и Ирина Млодик показали подросшую дочь Этель

В семье 56-летней супруги и 78-летнего артиста в феврале появился первый общий ребенок. Новость о рождении дочки стала сенсацией, при этом некоторые поклонники Виторгана осудили его за решение стать отцом в достаточно преклонном возрасте. Только Эммануил Гедеонович и Ирина Михайловна не обращают внимания на мнения посторонних, они счастливы и стараются с маленькой Этель не расставаться ни на секунду.Виторган и Млодик специально вернулись в Москву во время летнего отдыха, после приглашения на свадьбу Екатерины Архановой. Гостьей взрослого праздника стала и шестимесячная Этель. Нарядили ребенка в белое платье и украшенные жемчужинами туфельки. В этот день крошке досталось не меньше внимания, чем самой невесте.