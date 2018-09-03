Рустам Солнцев назвал возлюбленную Тимати Анастасию Решетову «мамой для рэпера»
Накануне в Instagram рэпера Тимати появилась серия романтичных фото, на которых он запечатлен с Анастасией Решетовой, и свой саркастичный комментарий по этому поводу высказал шоумен Рустам Солнцев.
Экс-участник «Дом-2» считает, Анастасия достойна звания только «бывшей возлюбленной», и отмечает что она поменяла музыканта на сына миллиардера, но и для того и для другого выглядит она как мама.
Рустам не видит ничего плохого в том, что Решетова в свои 22 года «умудряеццо выглядеть как мама», но «все равно она милая».
«Некоторые уже в 22 года, как Настя Решетова, бывшая Тимати, выглядит чуть старше его мамы. Поменяв Тимати на сына миллиардера Саркисова, рядом с ним, 19-летним, она не выглядит его девушкой. Все также мамой. Это же призвание, быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера! И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…», - говорит шоумен.
В комментариях к фотосессии Тимати и Анастасии Решетовой пользователи отмечали, что с бывшей женой Аленой он смотрелся лучше, а некоторые посчитали, что пара просто снялась в рекламе новой коллекции одежды.
Экс-участник «Дом-2» считает, Анастасия достойна звания только «бывшей возлюбленной», и отмечает что она поменяла музыканта на сына миллиардера, но и для того и для другого выглядит она как мама.
Рустам не видит ничего плохого в том, что Решетова в свои 22 года «умудряеццо выглядеть как мама», но «все равно она милая».
«Некоторые уже в 22 года, как Настя Решетова, бывшая Тимати, выглядит чуть старше его мамы. Поменяв Тимати на сына миллиардера Саркисова, рядом с ним, 19-летним, она не выглядит его девушкой. Все также мамой. Это же призвание, быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера! И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…», - говорит шоумен.
В комментариях к фотосессии Тимати и Анастасии Решетовой пользователи отмечали, что с бывшей женой Аленой он смотрелся лучше, а некоторые посчитали, что пара просто снялась в рекламе новой коллекции одежды.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:00