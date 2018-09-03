Рустам Солнцев назвал возлюбленную Тимати Анастасию Решетову «мамой для рэпера»

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 2 Сен 2018 в 8:02 PDT

Экс-участник «Дом-2» считает, Анастасия достойна звания только «бывшей возлюбленной», и отмечает что она поменяла музыканта на сына миллиардера, но и для того и для другого выглядит она как мама.Рустам не видит ничего плохого в том, что Решетова в свои 22 года «», но «»., - говорит шоумен.В комментариях к фотосессии Тимати и Анастасии Решетовой пользователи отмечали, что с бывшей женой Аленой он смотрелся лучше, а некоторые посчитали, что пара просто снялась в рекламе новой коллекции одежды.