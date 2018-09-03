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Под Красноярском пропавшего по пути на работу мужчину нашли мертвым

Под Красноярском волонтеры обнаружили мертвым ушедшего два дня назад и пропавшего мужчину. Местный житель уехал из дома на личном автомобиле, после чего перестал выходить на связь.

Под Красноярском пропавшего по пути на работу мужчину нашли мертвым


Инцидент произошел 31 августа в поселке Роща в Уярском районе, откуда пропавший мужчина отправился в поселок Балай. Он уехал на личном автомобиле марки УАЗ на работу, но так и не добрался до места вовремя. Родные обратились в полицию, волонтеры и правоохранители начали поиски пропавшего.

Вчера в одной из соцсетей в группе поиска появилось сообщение о том, что местный житель найден мертвым. Участники операции рассказали, что вначале удалось найти машину, а затем в лесу обнаружили тело убитого. Он умер от удушения. Полиция продолжает расследование.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:18
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