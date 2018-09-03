Под Красноярском пропавшего по пути на работу мужчину нашли мертвым

Инцидент произошел 31 августа в поселке Роща в Уярском районе, откуда пропавший мужчина отправился в поселок Балай. Он уехал на личном автомобиле марки УАЗ на работу, но так и не добрался до места вовремя. Родные обратились в полицию, волонтеры и правоохранители начали поиски пропавшего.Вчера в одной из соцсетей в группе поиска появилось сообщение о том, что местный житель найден мертвым. Участники операции рассказали, что вначале удалось найти машину, а затем в лесу обнаружили тело убитого. Он умер от удушения. Полиция продолжает расследование.