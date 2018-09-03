Prior Design представила седан Tesla Model S с новыми аэродинамическими характеристиками

После внедрения всех корректировок для Prior Design, привычный седан превратился в премиальный спорткар. Только относится это больше к внешнему дизайну, техническая часть электрического авто американского бренда осталась без изменений. Модифицированный специалистами Prior Design, электромобиль Tesla Model S добавил к своему названию обозначение модификации - Aerodynamic-Kit, весь пакет внедренных переработок обозначили индексом - PD-S1000. К фронтальной части модели добавлен бампер, а багажник дооснащен спойлером. Боковыми обвесами к экстерьеру добавлен эффект агрессивности.Также, установлены на автомобиле 21 дюймовый колесные диски и регулируемая подвеска H&R. Итоговая стоимость, включающая комплекс доработок от тюнинг-ателье Prior Design, официально еще не названа.