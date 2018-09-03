АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Porsche 911 2019 года появился на шпионских снимках в Сети
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Prior Design представила седан Tesla Model S с новыми аэродинамическими характеристиками

Переработанная версия седана Tesla Model S представлена компанией Prior Design. У новой модели значительно улучшены аэродинамические характеристики, благодаря целому ряду новых элементов для кузова.

Prior Design представила седан Tesla Model S с новыми аэродинамическими характеристиками


После внедрения всех корректировок для Prior Design, привычный седан превратился в премиальный спорткар. Только относится это больше к внешнему дизайну, техническая часть электрического авто американского бренда осталась без изменений. Модифицированный специалистами Prior Design, электромобиль Tesla Model S добавил к своему названию обозначение модификации - Aerodynamic-Kit, весь пакет внедренных переработок обозначили индексом - PD-S1000. К фронтальной части модели добавлен бампер, а багажник дооснащен спойлером. Боковыми обвесами к экстерьеру добавлен эффект агрессивности.

Также, установлены на автомобиле 21 дюймовый колесные диски и регулируемая подвеска H&R. Итоговая стоимость, включающая комплекс доработок от тюнинг-ателье Prior Design, официально еще не названа.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche 911 2019 года появился на шпионских
Инсайдер: Samsung готовит к выпуску абсолютно
Участники «Замуж за Бузову» довели звезду до
Производители сообщают о грядущем росте цен на
Флагман Sony Xperia XZ2 Compact подешевел до 500
Эммануил Виторган и Ирина Млодик показали
Prior Design представила седан Tesla Model S с
Под Красноярском пропавшего по пути на работу
Рустам Солнцев назвал возлюбленную Тимати
В России Huawei меняет старые смартфоны на новые
В Кемерово в подвале обнаружили тела двух женщин
Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем
Ученые нашли способ определять депрессию по
Ухаживающий за Ольгой Орловой Егор Черкасов
Уфолог: Тысячи лет назад пришельцы с Венеры
Ученые нашли новый способ борьбы с целлюлитом
Модель BMW Z4 была представлена на видео
Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные
Анна Семенович показала идеальную фигуру в
Nokia работает над новым смартфоном с кодовым
Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном
Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра
Агентство NASA опубликовало снимок необычного
Наталья Рудова показала эротичное фото в бассейне
Ученые создали препарат для продления жизни
Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа
Эксперты определили семь созданных внеземными
Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной
Представлен ноутбук для творчества MSI P65
Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону
Просмотреть все новости