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В Кемерово в подвале обнаружили тела двух женщин

В Кемерово в одном из подвалов жилых домов обнаружили тела двух женщин, сообщают местные СМИ. Предположительно, местные жительницы задохнулись из-за угарного газа.

В Кемерово в подвале обнаружили тела двух женщин


Инцидент произошел вчера днем на улице Киевской в Заводском районе. Один из местных жителей обнаружил в погребе тела погибших женщин. Позже стало известно, что погибшим было 68 и 89 лет, они жили по соседству с мужчиной.

Предположительно, местные жительницы задохнулись угарным газом после протопки. На данный момент тела отправлены на экспертизу, расследование продолжается.

 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:24
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