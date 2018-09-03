В Кемерово в подвале обнаружили тела двух женщин

Инцидент произошел вчера днем на улице Киевской в Заводском районе. Один из местных жителей обнаружил в погребе тела погибших женщин. Позже стало известно, что погибшим было 68 и 89 лет, они жили по соседству с мужчиной.Предположительно, местные жительницы задохнулись угарным газом после протопки. На данный момент тела отправлены на экспертизу, расследование продолжается.