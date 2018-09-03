Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем певицы Ани Лорак

Про приятельские отношения с супругом Ани Лорак Яна Беляева продолжает утверждать и сейчас. Они лишь изредка общались между собой, познакомившись в компании общих друзей. Только поклонников украинской звезды не так просто переубедить.Недоверчивые фанаты уже делают попытки монтировать фотоколлажи, в которых сравнивают внешность потенциальной соперницы и самой Ани Лорак. При этом хейтеры не перестают называть Яну настоящей разлучницей.