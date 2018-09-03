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Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем певицы Ани Лорак

Яна Беляева, которую уже успели представить, как соперницу Ани Лорак, рассказала о знакомстве с мужем украинской певицы. Познакомилась она с Муратом Налчаджиоглу в караоке-баре, по ее словам, они просто проводили время в компании общих друзей.

Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем певицы Ани Лорак


Про приятельские отношения с супругом Ани Лорак Яна Беляева продолжает утверждать и сейчас. Они лишь изредка общались между собой, познакомившись в компании общих друзей. Только поклонников украинской звезды не так просто переубедить.

Недоверчивые фанаты уже делают попытки монтировать фотоколлажи, в которых сравнивают внешность потенциальной соперницы и самой Ани Лорак. При этом хейтеры не перестают называть Яну настоящей разлучницей.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:08
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