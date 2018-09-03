Яна Беляева рассказала о ее знакомстве с мужем певицы Ани Лорак
Яна Беляева, которую уже успели представить, как соперницу Ани Лорак, рассказала о знакомстве с мужем украинской певицы. Познакомилась она с Муратом Налчаджиоглу в караоке-баре, по ее словам, они просто проводили время в компании общих друзей.
Про приятельские отношения с супругом Ани Лорак Яна Беляева продолжает утверждать и сейчас. Они лишь изредка общались между собой, познакомившись в компании общих друзей. Только поклонников украинской звезды не так просто переубедить.
Недоверчивые фанаты уже делают попытки монтировать фотоколлажи, в которых сравнивают внешность потенциальной соперницы и самой Ани Лорак. При этом хейтеры не перестают называть Яну настоящей разлучницей.
Про приятельские отношения с супругом Ани Лорак Яна Беляева продолжает утверждать и сейчас. Они лишь изредка общались между собой, познакомившись в компании общих друзей. Только поклонников украинской звезды не так просто переубедить.
Недоверчивые фанаты уже делают попытки монтировать фотоколлажи, в которых сравнивают внешность потенциальной соперницы и самой Ани Лорак. При этом хейтеры не перестают называть Яну настоящей разлучницей.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:08