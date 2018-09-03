Ухаживающий за Ольгой Орловой Егор Черкасов покинул телепроект «Дом-2»

Но он решил не опускать руки и вспомнил об Ольге Орловой, которая в день его прихода прямо на Лобном выразила ему симпатию и даже хотела закрутить с ним роман, дабы «отмыться» от Артема Сороки.По возвращению с Сейшельских островов, куда его практически сразу отправили ведущие, он направил все свои силы на то, чтобы покорить ведущую реалити-шоу, однако оказалось, что это не так просто.В ходе нескольких личных бесед выяснилось, что молодая женщина нуждается не просто в защитнике и красивой картинки рядом с собой, а в мужчине, с которым интересно было бы общаться на различные темы. И Егор под это описание совсем не подошел, ведь при виде Оли он сразу робел и с трудом вообще что-то говорил.А вчера на Поляне прошел очередной «Естественный отбор», по результатам которого Черкасова отправили за ворота. Он в свою очередь не стал оправдываться и уходя выразил надежду, что Орлова даст ему еще один шанс проявить себя, когда он будет не в числе ее подопечных.