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Агентство NASA опубликовало снимок необычного пейзажа в облаках Юпитера

Космический зонд Juno сделал интересный снимок в этом году 23 июня. Изображенную на фото необычную форму пейзажа Юпитера Американское агентство NASA опубликовало в Сети.

Агентство NASA опубликовало снимок необычного пейзажа в облаках Юпитера


Местный ландшафт Юпитера представляет собой белые и более темные смеси слоев из тучевой массы. При этом светлыми скоплениями отбрасываются тени на формы более низких образований, в результате получается проявление такого интересного эффекта. Данные явления помогают ученым определять расстояние, образуемое между облаками в различных слоях.

Космический зонд Juno, камеры которого зафиксировали на газовом гиганте интересный пейзаж, занял положение на полярной орбите Юпитера в 2016 году. Запущен аппарат агентством NASA для изучения магнитного и гравитационного полей планеты. Зонду Juno предстоит выполнить еще множество исследований атмосферы Юпитера с целью определить распределение и состав ее компонентов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:31
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