Агентство NASA опубликовало снимок необычного пейзажа в облаках Юпитера

Местный ландшафт Юпитера представляет собой белые и более темные смеси слоев из тучевой массы. При этом светлыми скоплениями отбрасываются тени на формы более низких образований, в результате получается проявление такого интересного эффекта. Данные явления помогают ученым определять расстояние, образуемое между облаками в различных слоях.Космический зонд Juno, камеры которого зафиксировали на газовом гиганте интересный пейзаж, занял положение на полярной орбите Юпитера в 2016 году. Запущен аппарат агентством NASA для изучения магнитного и гравитационного полей планеты. Зонду Juno предстоит выполнить еще множество исследований атмосферы Юпитера с целью определить распределение и состав ее компонентов.