Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна
Ни для кого не секрет, что многие зрители считают Илью Яббарова антагонистом телепроекта «Дом-2». Мало того, что он бросил на Поляне беременную невесту и отправился на Остров любви, где практически сразу начал строить новые отношения с Маргаритой Ларченко, так он еще и отказывается всячески помогать своему будущему ребенку, хотя изначально говорил о другом.
Именно благодаря тому, что молодой человек делает все для того, чтобы его ненавидели фанаты телестройки, он является одним из самых рейтинговых и обсуждаемых участников реалити-шоу, которым безусловно дорожит руководство.
Яббаров действительно уверен в том, что несмотря на критику, многие зрители его любят и с нетерпением ждут эфиров, в которых он снова предстанет антигероем.
Что касается поклонников «Дома-2», то они с молодым человеком не согласны. В комментариях к посту они завалили Илью критикой, а также отметили, что если бы у них была возможность отправить его за ворота, то они обязательно бы ей воспользовались.
Именно благодаря тому, что молодой человек делает все для того, чтобы его ненавидели фанаты телестройки, он является одним из самых рейтинговых и обсуждаемых участников реалити-шоу, которым безусловно дорожит руководство.
«Я знаю, что вы сейчас смотрите на меня, и я уверен, какие бы вы гадости про меня не писали, вы меня любите, обожаете всей страной, я номер один в стране, вы мной гордитесь. Спасибо вам, что вы без меня жить не можете, я понимаю, я ваша муза, я для вас в этой жизни все, вам не кто не нужен, кроме меня», - написал Илья на днях в своем микроблоге.
Яббаров действительно уверен в том, что несмотря на критику, многие зрители его любят и с нетерпением ждут эфиров, в которых он снова предстанет антигероем.
Что касается поклонников «Дома-2», то они с молодым человеком не согласны. В комментариях к посту они завалили Илью критикой, а также отметили, что если бы у них была возможность отправить его за ворота, то они обязательно бы ей воспользовались.
«Тфу из-за тебя даже дом 2 смотреть не хочется», «Смешно читать», «Приземлись!», «Для адекватных людей такой как ты - мусор и днище. Если есть те, кто к тебе положительно относится, то у них боольшие проблемы с головой», - высказались пользователи.