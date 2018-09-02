Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна

«Я знаю, что вы сейчас смотрите на меня, и я уверен, какие бы вы гадости про меня не писали, вы меня любите, обожаете всей страной, я номер один в стране, вы мной гордитесь. Спасибо вам, что вы без меня жить не можете, я понимаю, я ваша муза, я для вас в этой жизни все, вам не кто не нужен, кроме меня», - написал Илья на днях в своем микроблоге.

«Тфу из-за тебя даже дом 2 смотреть не хочется», «Смешно читать», «Приземлись!», «Для адекватных людей такой как ты - мусор и днище. Если есть те, кто к тебе положительно относится, то у них боольшие проблемы с головой», - высказались пользователи.

Именно благодаря тому, что молодой человек делает все для того, чтобы его ненавидели фанаты телестройки, он является одним из самых рейтинговых и обсуждаемых участников реалити-шоу, которым безусловно дорожит руководство.Яббаров действительно уверен в том, что несмотря на критику, многие зрители его любят и с нетерпением ждут эфиров, в которых он снова предстанет антигероем.Что касается поклонников «Дома-2», то они с молодым человеком не согласны. В комментариях к посту они завалили Илью критикой, а также отметили, что если бы у них была возможность отправить его за ворота, то они обязательно бы ей воспользовались.