АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Уфолог: Тысячи лет назад пришельцы с Венеры посещали Землю

Уфолог заявил, что в далеком прошлом пришельцы с Венеры, возможно, посещали Землю. По его мнению. инопланетяне хотели поделиться с людьми своими знаниями.

Уфолог: Тысячи лет назад пришельцы с Венеры посещали Землю


Исследователь считает, что NASA предъявляет неправдивую информацию о природе Венеры. Специалисты уверяют, что небесный объект укутывают облака из серной кислоты, а окружающий планету воздух, непригоден для существования живых организмов, а также на этой планете наблюдается высокое атмосферное давление. Уфолог вспомнил о материалах, которые были рассекреченные в 1989 году и указывали на многочисленные контакты жителей Земли с пришельцами с Венеры.

Специалист уверен, что обитатели других планет готовы помочь людям в решении многих проблем, но если человечество откажется от оружия массового уничтожения. Жители Земли выбрали другой путь, поэтому не могут установить контакт с внеземным разумом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог: Тысячи лет назад пришельцы с Венеры
Ученые нашли новый способ борьбы с целлюлитом
Модель BMW Z4 была представлена на видео
Уфологи: Жители Земли начали слышать аномальные
Анна Семенович показала идеальную фигуру в
Nokia работает над новым смартфоном с кодовым
Поклонники не узнали Татьяну Навку на школьном
Ученые: Вблизи Земли может возникнуть черная дыра
Агентство NASA опубликовало снимок необычного
Наталья Рудова показала эротичное фото в бассейне
Ученые создали препарат для продления жизни
Елена Темникова шокировала фанатов сменой имиджа
Эксперты определили семь созданных внеземными
Новая Toyota Supra удивила экспертов прекрасной
Представлен ноутбук для творчества MSI P65
Алла Пугачева посвятила Иосифу Кобзону
Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна
Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение
Эксперты: В России начинают расти цены на продукты
Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой
На аукционе будет продано письмо Эйнштейна с
Опубликованы технические подробности планшета
В Москве объявили о бесплатном проезде для
Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2»
Новый смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 800 евро
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку
Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить
Марине Африкантовой надоело быть блондинкой
Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК
Просмотреть все новости