Исследователь считает, что NASA предъявляет неправдивую информацию о природе Венеры. Специалисты уверяют, что небесный объект укутывают облака из серной кислоты, а окружающий планету воздух, непригоден для существования живых организмов, а также на этой планете наблюдается высокое атмосферное давление. Уфолог вспомнил о материалах, которые были рассекреченные в 1989 году и указывали на многочисленные контакты жителей Земли с пришельцами с Венеры.Специалист уверен, что обитатели других планет готовы помочь людям в решении многих проблем, но если человечество откажется от оружия массового уничтожения. Жители Земли выбрали другой путь, поэтому не могут установить контакт с внеземным разумом.