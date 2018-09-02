Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой погорелого театра»

«Пишет она, а стыдно мне! Как так можно своими отработками портить репутацию сразу всех участников за всю историю проекта! Из-за таких «искренних» участников теперь обесценились ровным счётом все действительно искренние переживания, которые были на доме 2. Оказывается можно было просто работать и отрабатывать со спокойной душой и обманывать зрителей. Тфу!!! Вот он погорелый театр», - написала мулатка в ответ на слова молодой мамочки, которые она адресовала одной из своих подписчиц.

Так, пару недель назад мулатка угрожала Александре Черно физической расправой за то, что она позволяет себе диктовать собственные правила остальным жителям Поляны, которые сама выполнять отказывается. Однако увидеть сражение двух девушек зрителям так и не удалось, поскольку Саша не захотела встречаться с Либерж без камер, а устраивать из своих разборок шоу та не захотела.После этого Кпадону высказывала свое недовольство в адрес Андрея Шабарина, который в очередной раз поднял руку на Анастасию Кочервей, но тот в отличии от Черно не стал даже реагировать на критику экс-участницы. Поэтому девушке ничего не осталось делать, как переключиться на такую противоречивую особу, как Ольгу Рапунцель, ведь она никогда не оставляет без внимания гневные комментарии.И хотя многие согласны словами Либерж, они все равно начали критиковать ее за то, что она и сама была не самой лучшей участницей, нарушала правила проекта, дралась, конфликтовала с коллективом и иногда спорила с ведущими, а теперь стала «правильной» и начала пиариться за счет провокации рейтинговых звезд телестройки.