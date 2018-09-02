АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-9 лучших смартфонов с самыми технологичными камерами
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой погорелого театра»

Либерж Кпадону не смогла закрепиться на телепроекте «Дом-2» ни в качестве участницы, ни ведущей и даже ни закадрового работника. Поэтому, чтобы оставаться на слуху она использует все возможные методы.

Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой погорелого театра»


Так, пару недель назад мулатка угрожала Александре Черно физической расправой за то, что она позволяет себе диктовать собственные правила остальным жителям Поляны, которые сама выполнять отказывается. Однако увидеть сражение двух девушек зрителям так и не удалось, поскольку Саша не захотела встречаться с Либерж без камер, а устраивать из своих разборок шоу та не захотела.

После этого Кпадону высказывала свое недовольство в адрес Андрея Шабарина, который в очередной раз поднял руку на Анастасию Кочервей, но тот в отличии от Черно не стал даже реагировать на критику экс-участницы. Поэтому девушке ничего не осталось делать, как переключиться на такую противоречивую особу, как Ольгу Рапунцель, ведь она никогда не оставляет без внимания гневные комментарии.

Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой погорелого театра»


«Пишет она, а стыдно мне! Как так можно своими отработками портить репутацию сразу всех участников за всю историю проекта! Из-за таких «искренних» участников теперь обесценились ровным счётом все действительно искренние переживания, которые были на доме 2. Оказывается можно было просто работать и отрабатывать со спокойной душой и обманывать зрителей. Тфу!!! Вот он погорелый театр», - написала мулатка в ответ на слова молодой мамочки, которые она адресовала одной из своих подписчиц.


И хотя многие согласны словами Либерж, они все равно начали критиковать ее за то, что она и сама была не самой лучшей участницей, нарушала правила проекта, дралась, конфликтовала с коллективом и иногда спорила с ведущими, а теперь стала «правильной» и начала пиариться за счет провокации рейтинговых звезд телестройки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров уверен, что его обожает вся страна
Ученые: Похмелье может влиять на мысли и поведение
Эксперты: В России начинают расти цены на продукты
Либерж Кпадону назвала Ольгу Рапунцель «актрисой
На аукционе будет продано письмо Эйнштейна с
Опубликованы технические подробности планшета
В Москве объявили о бесплатном проезде для
Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2»
Новый смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 800 евро
В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку
Иосиф Кобзон помог Владимиру Винокуру пережить
Марине Африкантовой надоело быть блондинкой
Обновленная Audi A3 готовится к дебюту
Ученые: Найден оказывающий влияние на ДНК
Роман Гриценко хочет покинуть «Дом-2» из-за Ольги
В Саратове погибла выпавшая из окна 6-го этажа
Сергей Соседов: Алла Пугачева больше не является
Отец Маргариты Овсянниковой назвал пару Иосифа
В Ленобласти таксист попытался изнасиловать
У Елизаветы Триандафилиди нашли третью почку
В Башкирии найден мертвым 5-летний ребенок
Пользователи Instagram негативно отреагировали на
Певица Валерия пришла на похороны Кобзона с
Уфолог обнаружил на снимках Марса завернутое в
В Ульяновской области в реке найдено тело
Появились слухи, что Ольга Бузова живет с
В Рязани три автомобиля сбили пешехода на
В массовом ДТП в Самарской области погибли 2
Ученые доказали пользу от детской лжи
Марго Овсянникова ушла от «садиста и маньяка»
Просмотреть все новости