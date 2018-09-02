На аукционе будет продано письмо Эйнштейна с приглашением одного из колег на чай

Стартовая цена лота составит 18 тыс. долл. Согласно истории письма следует, что написал его Альберт Эйнштейн доктору Хансу Райхенбаху 19 октября 1928 года. Сам доктор был не только коллегой, но и одним из разоблачителей теории относительности. На бумаге физик-теоретик изложил желание объяснить ученому лично свою научную работу, а постскриптум содержит приглашение на чаепитие.Также в послании отмечается, что на встрече присутствовать будет и Эрвин Шредингер, который известен как один из создателей теории квантовой механики.