В Москве объявили о бесплатном проезде для столичных пенсионеров
Власти Москвы объявили о бесплатном проезде в общественном транспорте для пенсионеров столицы. Для этого пожилым людям потребуется только оформить социальную карту.
Сообщается, что оформить или перекодировать свою соцкарту жители столицы могут в любом отделе социальной защиты региона, данное нововведение вступило в силу с 1 сентября текущего года. Также говориться о том, что если речь идет о пенсионере, которому исполнится 60 лет после назначенной даты, то для получения социальной карты ему необходимо обратиться в отдел по месту прописки, сообщает ПолитЭксперт.
Для того, чтобы перекодировать социальную карту, на станциях метрополитена имеются специальные стойки. При наличии необходимых документов, подтверждающих льготную категорию, процедура не займет много времени.
Сообщается, что оформить или перекодировать свою соцкарту жители столицы могут в любом отделе социальной защиты региона, данное нововведение вступило в силу с 1 сентября текущего года. Также говориться о том, что если речь идет о пенсионере, которому исполнится 60 лет после назначенной даты, то для получения социальной карты ему необходимо обратиться в отдел по месту прописки, сообщает ПолитЭксперт.
Для того, чтобы перекодировать социальную карту, на станциях метрополитена имеются специальные стойки. При наличии необходимых документов, подтверждающих льготную категорию, процедура не займет много времени.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:19