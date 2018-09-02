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В Москве объявили о бесплатном проезде для столичных пенсионеров

Власти Москвы объявили о бесплатном проезде в общественном транспорте для пенсионеров столицы. Для этого пожилым людям потребуется только оформить социальную карту.

В Москве объявили о бесплатном проезде для столичных пенсионеров


Сообщается, что оформить или перекодировать свою соцкарту жители столицы могут в любом отделе социальной защиты региона, данное нововведение вступило в силу с 1 сентября текущего года. Также говориться о том, что если речь идет о пенсионере, которому исполнится 60 лет после назначенной даты, то для получения социальной карты ему необходимо обратиться в отдел по месту прописки, сообщает ПолитЭксперт.

Для того, чтобы перекодировать социальную карту, на станциях метрополитена имеются специальные стойки. При наличии необходимых документов, подтверждающих льготную категорию, процедура не займет много времени.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:19
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