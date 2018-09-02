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Опубликованы технические подробности планшета Chuwi Hi9 Plus и его примерная стоимость

О новом планшетном компьютере Chuwi Hi9 Plus появилось больше технических подробностей. Также, стала известна его ожидаемая стоимость, которая составит примерно $300.

Опубликованы технические подробности планшета Chuwi Hi9 Plus и его примерная стоимость


Согласно информации, базу Chuwi Hi9 Plus представляет однокристальная платформа Mediatek Helio X23, которая позволит планшету решать большинство задач. Получило устройство 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенное флэш-памяти равен 64 ГБ.

Особенности IPS дисплея отмечаются диагональю 10,8 дюйма, при разрешении 2560х1600 пикселей. Присутствуют в конфигурации устройства два слота для карт SIM и слот microSD. Также есть модем LTE и стереофонические громкоговорители. Весь корпус планшета выполнен из прочного алюминиевого сплава, опциональное оборудование представлено электронным пером, распознающим 1024 степеней нажатий. Согласно уже опубликованной информации известно, что емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:30
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