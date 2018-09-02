Опубликованы технические подробности планшета Chuwi Hi9 Plus и его примерная стоимость

Согласно информации, базу Chuwi Hi9 Plus представляет однокристальная платформа Mediatek Helio X23, которая позволит планшету решать большинство задач. Получило устройство 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенное флэш-памяти равен 64 ГБ.Особенности IPS дисплея отмечаются диагональю 10,8 дюйма, при разрешении 2560х1600 пикселей. Присутствуют в конфигурации устройства два слота для карт SIM и слот microSD. Также есть модем LTE и стереофонические громкоговорители. Весь корпус планшета выполнен из прочного алюминиевого сплава, опциональное оборудование представлено электронным пером, распознающим 1024 степеней нажатий. Согласно уже опубликованной информации известно, что емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.