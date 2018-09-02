Опубликованы технические подробности планшета Chuwi Hi9 Plus и его примерная стоимость
О новом планшетном компьютере Chuwi Hi9 Plus появилось больше технических подробностей. Также, стала известна его ожидаемая стоимость, которая составит примерно $300.
Согласно информации, базу Chuwi Hi9 Plus представляет однокристальная платформа Mediatek Helio X23, которая позволит планшету решать большинство задач. Получило устройство 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенное флэш-памяти равен 64 ГБ.
Особенности IPS дисплея отмечаются диагональю 10,8 дюйма, при разрешении 2560х1600 пикселей. Присутствуют в конфигурации устройства два слота для карт SIM и слот microSD. Также есть модем LTE и стереофонические громкоговорители. Весь корпус планшета выполнен из прочного алюминиевого сплава, опциональное оборудование представлено электронным пером, распознающим 1024 степеней нажатий. Согласно уже опубликованной информации известно, что емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.
Согласно информации, базу Chuwi Hi9 Plus представляет однокристальная платформа Mediatek Helio X23, которая позволит планшету решать большинство задач. Получило устройство 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенное флэш-памяти равен 64 ГБ.
Особенности IPS дисплея отмечаются диагональю 10,8 дюйма, при разрешении 2560х1600 пикселей. Присутствуют в конфигурации устройства два слота для карт SIM и слот microSD. Также есть модем LTE и стереофонические громкоговорители. Весь корпус планшета выполнен из прочного алюминиевого сплава, опциональное оборудование представлено электронным пером, распознающим 1024 степеней нажатий. Согласно уже опубликованной информации известно, что емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:30