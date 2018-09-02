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Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2» больше не работает

Приход на телепроект «Дом-2» нового руководства начался с серьезных перемен, и одним из первых нововведением стало голосование «Второй шанс», благодаря которому зрители могли вернуть в периметр полюбившихся героев.

Голосование «Второй шанс» телепроекта «Дом-2» больше не работает


Так, таким способом на Поляну был возвращен Дмитрий Дмитренко, Илья Яббаров, Александр Гобозов, Оксана Ряска, Алиана Устиненко и многие другие. И хотя чуть ли не в каждом выпуске ведущие говорили, что именно зрители решают, кто именно достоин получить еще один шанс, многие понимали, что последнее слово всегда остается за продюсерами и сценаристами.

И спустя несколько месяцев руководство реалити-шоу все-таки отказалось от голосования в приложении ТНТ-клаб, которое с самого начала было формальным. Однако это не значит, что «старички» больше не смогут возвращаться.

По мнению публики, теперь бывших участников «Дома-2» будут возвращать по мере необходимости Ольга Бузова и Ксения Бородина в рамках нового шоу «Бородина против Бузовой».

Пока непонятно, как именно это будет происходить, однако фанаты надеются, что в периметр будут приходить топовые герои, а не те, на кого в первый раз смотреть было скучно.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:16
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