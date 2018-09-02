Новый смартфон Sony Xperia XZ3 оценен в 800 евро

За озвученную цену Sony предлагает единственную версию Xperia XZ3 с 4 и 64 Гб памяти. Новинка с OLED-дисплеем, базируется на 8-ядерном Qualcomm Snapdragon 845. Дизайн смартфона оформлен в стиле Ambient Flow, который был применен в Xperia XZ2. Новинка толщиной в 9,9 мм поддерживает систему подзарядки Quick Charge 3.0 и обладает камерой на 19 Мп, а также поддерживает быстрый доступ Side Sense.Стоимость Sony Xperia XZ3 оказалась неожиданностью для экспертов, ведь на старте продаж Xperia XZ2 продавали за 590 евро, а его Premium-модификацию – за 900 евро. Новинка в зеленом, серебристом, черном и бордовом цветах появится уже 5 октября 2018 года на рынках США, Японии и Европы с ценником в 800 евро.