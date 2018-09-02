В Санкт-Петербурге неизвестные похитили девушку возле гриль-бара
На юго-западе Санкт-Петербурга правоохранители начали расследование по делу о похищении девушки. Инцидент произошел сегодня возле одного из гриль-баров, где местную жительницу силой затолкали в машину и увезли.
Стало известно, что подозреваемые угрожали девушке нападением собаки, находившейся с ними в машине. Об инциденте сообщила свидетельница. По словам женщины, минувшей ночью около часа ночи по местному времени из гриль-бара вышла светловолосая девушка в светлом платье, на вид 25 лет, за ней по улице шли двое мужчин азиатской внешности. Один из них приблизился к пропавшей и несколько раз ее ударил, после чего силой затолкал в автомобиль марки Mercedes черного цвета.
В машине находился еще один один мужчина азиатской внешности, а также пес бойцовой породы рыжего окраса. Местная жительница хорошо запомнила номера автомобиля, на данный момент он объявлен в розыск, ведется расследование.
Стало известно, что подозреваемые угрожали девушке нападением собаки, находившейся с ними в машине. Об инциденте сообщила свидетельница. По словам женщины, минувшей ночью около часа ночи по местному времени из гриль-бара вышла светловолосая девушка в светлом платье, на вид 25 лет, за ней по улице шли двое мужчин азиатской внешности. Один из них приблизился к пропавшей и несколько раз ее ударил, после чего силой затолкал в автомобиль марки Mercedes черного цвета.
В машине находился еще один один мужчина азиатской внешности, а также пес бойцовой породы рыжего окраса. Местная жительница хорошо запомнила номера автомобиля, на данный момент он объявлен в розыск, ведется расследование.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:50